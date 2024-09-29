ABD'yi vuran Helene Kasırgası'nda can kaybı 69'a yükseldi ABD'de etkili olan Helene Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

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İHA

ABD'nin Güney Carolina, Florida, Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini vuran Helene Kasırgası'nda can kaybı arttı.

ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Yetkililer, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini belirterek, en fazla can kaybının 24 ölü ile Güney Carolina'da olduğunu ifade etti.

Can kaybının artmasından endişe edilirken, kasırganın bıraktığı hasarın milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kasırganın vurduğu eyaletlerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)