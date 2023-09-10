AB'nin Karabağ'daki sözde seçime tepkisi: Yasal çerçeveyi tanımıyoruz Brüksel'den yapılan açıklamada, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan ile 'sonuç odaklı' görüşmelerde bulunması gerektiği belirtildi. Sözde seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

AA

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolü altında bulunan topraklarda sözde seçim düzenlendi.

Türkiye, geçerliliği bulunmayan seçime tepki gösterdi. Uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Avrupa Birliği (AB) ise sözde seçimlerin "anayasal ve yasal çerçevesini tanımadığını" söyledi.

"Anayasal ve yasal çerçeveyi tanımıyoruz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, AB'nin Karabağ'da düzenlenen seçimlere yönelik tutumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"AB, bu seçimlerin yapıldığı anayasal ve yasal çerçeveyi tanımadığını yineler." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin "Karabağ Ermenilerinin fiili liderlik etrafında birleşmelerinin önemli ve mümkün olduğuna" inandığı ve Azerbaycan ile yapılabilecek sonuç odaklı görüşmeleri desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.

Laçın Koridoru'nun açılmasını istedi

Borrell, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştüğünü belirterek şöyle dedi:

Karabağ Ermenilerinin karşı karşıya olduğu insani duruma ilişkin endişelerimi yineledim. Laçın Koridoru'nun artık yeniden açılması gerekiyor. Ağdam gibi diğer yollar çözümün parçası olarak açılabilir ancak alternatif olamaz.

Karabağ'daki Ermenilerin durumu konusunda Azerbaycan ve Ermenistan ile temaslarını sürdüren AB'nin, 1 Eylül'de Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması için aşamalı bir teklif sunduğu bildirilmişti.

Yasa dışı Ermeni güçlerin faaliyetleri arttı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu.

Hafta içerisinde yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Fuzuli, Ağdam, Kelbecer, Laçın ve Hocalı bölgelerindeki mevzileri önünde yeni siper kazısı ve istihkam girişimlerini artırdı.

Ermeni güçlerin tüm girişimleri, Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)