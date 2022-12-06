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    AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması yürürlükte

    Avrupa Birliği tarafından alınan Rusya’ya karşı yaptırım kararları kapsamındaki ‘Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması’ kararı yürürlüğe girdi.
    • 06.12.2022 - 01:26
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    AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması yürürlükte

    Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren Rus petrolü AB ülkelerine varil başına 60 dolar tavan fiyat sınırlandırması kapsamında girebilecek.

    "Rusya'nın petrol gelirleri azaltılmalı"

    İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin olarak AB resmi Gazetesi’nde yayınlanan Rusya’dan alınacak ham petrolün fiyatına ilişkin karar metninde, "6 Ekim 2022 tarihli (CFSP) 2022/1909 sayılı karar, ham petrol veya petrolün üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşınmasıyla bağlantılı olarak deniz taşımacılığı hizmetleri sağlama ve teknik yardım, komisyonculuk hizmetleri veya finansman veya mali yardım sağlama yasağına bir istisna getirmiştir. Rusya menşeli veya Rusya’dan ihraç edilen, Tavan Fiyat Koalisyonu tarafından önceden belirlenmiş bir tavanda veya altında satın alınan ürünleri kapsar. Bu istisna, üçüncü ülkelerin enerji arzı üzerindeki olumsuz sonuçları hafifletmeli ve olağanüstü piyasa koşullarının neden olduğu fiyat artışlarını sınırlamalı ve Rusya’nın petrol gelirlerini azaltmalıdır" ifadeleri yer aldı.

    Fiyat sınırlama mekanizması kurulacak

    Tavan fiyat uygulamasının yanı sıra yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Bununla birlikte Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyatın, piyasa fiyatlarının yüzde 5 altında tutulması sağlanacak. Tavan fiyat 2 ayda bir yeniden görüşülecek.

    AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması yürürlükte #1

    Peskov: "Ukrayna'daki operasyonlarımızı etkilemeyecek"

    Rusya’yı ekonomik olarak zora sokması beklenen kararın Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri operasyonlarını etkilemeyeceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya Federasyonu ekonomisi, özel bir askeri operasyon çerçevesinde tüm ihtiyaç ve gereksinimleri tam olarak karşılayacak potansiyele sahiptir ve bu tür engellemeler operasyonları etkilemeyecektir. Ancak bu önlemler küresel enerji piyasasındaki istikrarı kesinlikle etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

    AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması yürürlükte #2

    Tavan fiyat uygulamasına karşı kendilerinin de bir yanıt vereceğini belirten Peskov, "Bir karar hazırlanıyor. Herhangi bir tavan fiyatı tanımayacağımız açıktır. Yaptırımlar nedeniyle elbette bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Ancak bunlar şu ana kadar kritik nitelikte olmadılar. Uzmanlar, Rus ekonomisinin bu koşullara uyum sürecini görüyorlar, bunu inkar etmek profesyonelce bir yaklaşım olmaz. Yaptırımların Avrupa ülkelerine verdiği zarar konusunda sessiz kalmak da profesyonel bir yaklaşım olmayacaktır" dedi.


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