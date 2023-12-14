AB'nin Ukrayna çabası: Macaristan'ı ikna etmek istiyorlar Brüksel'deki zirve öncesi Macaristan Başbakanı Orban ile ortak toplantı düzenlenmesine karar verildi. AB'nin önde gelen figürleri, Orban'ı Kiev karşıtı tutumundan vazgeçirmeye çalışıyor.

AA & Ensonhaber

Macaristan, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasını istemiyor.

Konu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin yemin törenine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında hararetli biçimde tartışıldı.

Orban'ı ikna çabaları

Brüksel, Kiev yönetimine yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan'ın yatıştırmaya çalışıyor.

AB liderleri, bugün Brüksel'de yılın son zirvesi için bir araya gelecek. Ancak öncesinde Orban'ı Ukrayna konusunda ikna çabaları sürüyor.

Zirve öncesi 5'li görüşme

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Orban'la zirve öncesinde beşli görüşme yapmaya karar verdi.

Dün AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Macaristan'ın AB'nin hukukun üstünlüğü ilkelerine uymadığı konusundaki endişelerini giderememesi nedeniyle geçen sene dondurulan 10,2 milyar euroluk fonun serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Macaristan: Veto edeceğiz

AB Komisyonu, 8 Kasım'da açıkladığı genişleme raporunda Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Daha sonra Macaristan Başbakanı Orban, AB Konseyi'nin oy birliğiyle alması gereken bu kararı veto edeceğini duyurmuştu.

50 milyar euro yardıma da karşı çıkıyor

Kararına Ukrayna'da ciddi yolsuzlukları ve savaşta Batı'nın verdiği desteğin sonuç vermemesini gerekçe gösteren Orban, ayrıca Ukrayna'ya 50 milyar euro yardım sağlanmasına da karşı tutum sergiliyor.