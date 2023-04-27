AB'nin yardım yetkilisi Tiainen: Türkiye'den madalya almak büyük onur Yardım çalışmaları koordinatörü Tiainen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetinin, kendisini mutlu ettiğini söyledi.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi.

Gece gündüz demeden çalışan ekipler, ortaya koyduğu çabalarla takdir topladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yardım çalışmaları koordinatörü Pekka Tiainen, arama kurtarma çalışmalarının parçası olmanın ve Türkiye'den "Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı" almanın büyük onur olduğunu söyledi.

Madalya açıklaması: Büyük onur

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan yerli ve yabancı ekiplere madalyalarının takdim edilmesinin ardından Tiainen, bölgedeki izlenimlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Tiainen, uluslararası yardım ekibi liderlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından davet edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek "Türkiye'den madalya (Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı) almak büyük onur." dedi.

"AB, Türkiye'ye çok sağlam şekilde destek verdi"

Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'nın parçası olduğunu belirten ve AB'nin yardımlarının sürdüğünü vurgulayan Tiainen, şöyle konuştu:

Türkiye, ailenin bir parçası ve aile üyelerine yardım istemeden gelir yani bir şekilde görevimizi yaptık ve arkadaşlarımızı destekledik. AB'nin de bu olağanüstü durumda Türkiye'ye çok sağlam bir şekilde destek verdiğini görüyorum.

Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına 90 ülkeden 11 bin 300'den fazla kişi katılmış, 60 ülke ve yardım kuruluşu yaklaşık 250 bin çadır göndermişti.

Erdoğan: İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde ekiplere hitap etmişti:

Yerli-yabancı toplam 55 bin kişiye inşallah bu madalya ve nişanları takdim edeceğiz. En zor günlerimizde yanımızda olan sizler gibi fedakarlık abidelerini ihmal edemeyiz.



Gayreti, fedakarlığı, iyiliği karşılıksız bırakmamak bizim kadim kültürümüzün bir gereğidir. İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez. İşte bugünkü törenimizle sizlere teşekkür borcumuzu ödemek istiyoruz.

Çalışmalar devam ediyor

Finlandiya İçişleri Bakanlığında kıdemli uzman olarak çalışan Tiainen, ülkesinin de depremin vurduğu bölgede Birleşmiş Milletler'e yardımcı olmak için üzerine düşeni yaptığına işaret etti.

Tiainen, depremin vurduğu bölgedeki çalışmaların hem fiziksel hem de zihinsel bakımdan gerçekten yorucu olduğunu ve bu çalışmalara mayıs ortasına kadar devam edeceklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

Operasyon üslerini, BM çalışanlarının kalabileceği, yaşayabileceği ve çalışabileceği kamplar, ofisler, bilgi iletişim tesisleri ve ekipmanlar olacak şekilde hazırladık.

Farklı yerlere dağıldılar

7 farklı noktada çalışmalara katıldıklarını kaydeden Tiainen, şöyle devam etti:

Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar ve neredeyse üç hafta boyunca çalışıyorsunuz ve ara vermiyorsunuz ve bir ekip lideri olarak her zaman ekip üyeleriniz için endişeleniyorsunuz.



7 farklı yere dağıldık, bu da ekip yönetimini ve ekip liderliğini çok zorlayıcı hale getiriyor.

Tiainen, bölgede üç hafta geçirdikten sonra eve dönüşünde sıcak karşılandığını ancak zihinsel olarak toparlanmasının uzun sürdüğünü dile getirdi.

Bölgeyi tekrar ziyaret için gelip gelmeyeceği sorulan Tiainen, bu şekilde bir planının bulunmamasına karşın Türkiye'de tanıştığı ve arkadaş olduğu insanları tekrar görmek isteyeceğini ancak bunun çoğu zaman mümkün olmadığını sözlerine ekledi.