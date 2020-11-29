Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan, 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı.

18 BİN PATLAYICI İLE 10 SANİYEDE YIKILDI

18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.

Abu Dabi'de 144 katlı gökdelen patlayıclarla yıkıldı-Video