AB'ye Fransa'da artan Müslüman karşıtlığına karşı uyarı

Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı tarafından yapılan açıklama ile Fransa'da aşırı sağın yükselişe geçtiği belirtilerek, "Avrupa bundan endişe duymalı" denildi.

Belçika’nın başkenti Brüksel merkezli Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR), Fransa'da son aylarda artan ve özellikle Müslümanları hedef alan aşırı sağcı fikirler ile sivil topluma yönelik saldırıları görmezden gelemeyeceğini belirtti.

Ener tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'daki "Observatoire des Libertés Associatives" adlı kuruluşun 2016-2021 dönemine yönelik raporunda, sivil toplum örgütlerinin, kendilerine karşı açılan 20 davada yasal bir temel olmaksızın yaptırıma maruz bırakıldığı ortaya konuldu.

“MÜSLÜMANLARIN DERNEK KURMA HAKKI TEHLİKEDE”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Fransa'da Müslümanlar başta olmak üzere ırkçılığa uğrayan kişilerin dernek kurma hakkı ve temel hakları ciddi şekilde tehlikede.

“AVRUPA ENDİŞE DUYMALI”

Medyada kullanılan siyasi söylem ile Müslümanların ve ırkçılığa, Müslüman karşıtı nefrete karşı faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, hükümet kuruluşları tarafından doğrudan hedef alınması, tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Fransa'da aşırı sağ ideoloji yalnızca yükselmiyor, halihazırda yerleşmiş durumda. Avrupa bundan endişe duymalı."





"ULUSAL GÜVENLİK KİSVESİ ALTINDA CAMİLERE BASKIN DÜZENLENDİ”

Açıklamada ayrıca, Fransız hükümetinin bölücü söylem ve stratejilerini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

"Ulusal güvenlik kisvesi altında, sivil toplum örgütleri feshedildi, camilere baskın düzenlendi. Okullar ve Müslümanlara ait işletmeler, Müslüman topluluklar ve sivil toplum üzerinde caydırıcı bir etkiyle hukukun üstünlüğüne, özgür örgütlenme ve ifadeye meydan okuyacak şekilde kapatıldı." görüşü paylaşıldı.

“FRANSIZ HÜKÜMETİNİN BU CADI AVINDAKİ EYLEMLERİ ENDİŞE VERİCİ”

Açıklamada, ENAR Yönetim Kurulu Başkanı Karen Taylor'ın "Fransız hükümetinin bu cadı avındaki eylemleri endişe verici. İfade özgürlüğünü savunmak ve ayrımcı politikalardan etkilenen 'ırksallaştırılmış' toplulukların seslerini dinlemek yerine, onları daha da marjinalleştiriyor. Yapısal İslamofobi sorunlarını tanımak yerine, Müslümanları ve sivil toplumu günah keçisi yapmak ve temel haklarını ihlal etmek için temelsiz komplo teorileri kullanılıyor ve durum daha da kötüye gidiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Fransa'nın, AB düzeyinde Müslümanlara karşı tutumunu sürdürmek istediği, aşırı sağın önderlik ettiği üye ülkelerle ilişkiler kurduğu belirtildi.