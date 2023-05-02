Açlık grevine giren Filistinli öldü Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistinli Khader Adnan'ın İsrail hapishanesinde açlık grevinden dolayı hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı. Filistin Dışişleri, olayla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.

DHA

Filistinli Khader Adnan, 5 Şubat’ta İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

İsrail’deki bir hapishaneye konulan Adnan, burada süresiz gözaltını protesto etmek için açlık grevine başladı.

3 aydan fazladır dayanıyordu

3 aydan fazla bir süredir açlık grevinde olan Adnan’dan kötü haber geldi…

İsrailli yetkililer, tutuklu Filistinlinin bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dehşete düşüren olay sonrası Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidiyor

Bakanlık, Adnan'ın İsrail hapishanesinde ölmesini şiddetle kınadıklarını belirterek, İsrailli makamları gerekli tıbbi tedbiri almamakla suçladı.

Adnan'ın ölümünden İsrailli makamların sorumlu olduğunu vurgulayan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtti.