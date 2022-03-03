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    Adem Metan, Ukrayna'da CNN Türk ekibine yapılan saldırıyı anlattı

    Ukrayna'da bulunan Gazeteci Adem Metan, Kiev'e ilerlerken silahlı saldırıya uğrayan CNN Türk muhabirleri hakkında Ensonhaber'e bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 22:52
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 23:07
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    Adem Metan, Ukrayna'da CNN Türk ekibine yapılan saldırıyı anlattı

    Ukrayna'da bulunan Gazeteci Adem Metan, Kiev'e ilerlerken silahlı saldırıya uğrayan CNN Türk muhabirleri hakkında Ensonhaber'e bilgi verdi.


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