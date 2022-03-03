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- Adem Metan, Ukrayna'da CNN Türk ekibine yapılan saldırıyı anlattı
Adem Metan, Ukrayna'da CNN Türk ekibine yapılan saldırıyı anlattı
Ukrayna'da bulunan Gazeteci Adem Metan, Kiev'e ilerlerken silahlı saldırıya uğrayan CNN Türk muhabirleri hakkında Ensonhaber'e bilgi verdi.
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 22:52
- Güncelleme : 03.03.2022 - 23:07
Ukrayna'da bulunan Gazeteci Adem Metan, Kiev'e ilerlerken silahlı saldırıya uğrayan CNN Türk muhabirleri hakkında Ensonhaber'e bilgi verdi.