Adıyaman'da pusuya düşürülen şahıs yaralandı

Adıyaman'da balkondan dışarıyı seyreden M.Y, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından pusuya düşürülerek saldırıya uğradı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırıldı. Polisin soruşturması sürüyor.

Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde bulunan bir yakınına misafirliğe giden M.Y., isimli kişi, evin balkonuna çıkarak hava almak istedi.

Balkondan bakarken saldırıya uğradı

M.Y., balkondan dışarıyı izlediği esnada henüz kimlikleri tespit edilemeyen ve yaklaşık 4 şahsın olduğu iddia edilen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralandı

Şahıslar, pusu kurdukları sokak içerisinden M.Y’nin bulunduğu balkona kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan M.Y., kanlar içerisinde yere yığıldı.





Hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, M.Y’nin vurulduğunu anlayan şahıslar, araçlarına binerek olay yerinden hızla kaçtı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.





Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Yaşanılan olaylar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



