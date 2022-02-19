Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor

Kısa bir süre önce yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşadığı ortaya çıkan eski top model Adriana Lima, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü model, video ile hamile olduğunu açıkladı.

Eski top model Adriana Lima, 5 ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Türk yazar Metin Hara ve iş adamı Emir Uyar ile ilişkilerinin aksine özel hayatını bu kez gözlerden uzakta yaşayan Lima’dan herkesi şaşırtan müjdeli haber geldi.

40 YAŞINDA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK

Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunan Adriana Lima, hamile olduğunu duyurdu.

40 yaşındaki model, böylece üçüncü kez anne olacak.

Adriana Lima hamileliğini video ile duyurdu VİDEO

MÜJDEYİ 'TIKTOK'TAN DUYURDU

“Victoria's Secret” podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, mutlu haberi TikTok hesabından açıkladı.

Videoda üzerinde beyaz bir bornoz olan Adriana Lima, makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya gösterdi.

Testte ise “hamile” kelimesi görüldü.

FAZLA KİLOLARI GÖZE ÇARPTI

Bir süre Metin Hara ve Emir Uyar gibi Türk sevgilileriyle gündeme gelen Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilk kez geçen yıl eylül ayında düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıktı.

O günlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu ileri sürüldü.

Ancak ünlü model, hakkında çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu korudu.