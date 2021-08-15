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    Kabil Havalimanı'nda kaçış izdihamı

    Kabil Havalimanı'nda kaçış izdihamı

    Taliban'ın Kabil'e girmesiyle birlikte ülkeden kaçmaya çalışan insanlar izdiham oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 23:45
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 01:39
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    ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasıyla birlikte, Taliban ülkeyi ele geçirdi.

    Ülkedeki bütün kritik noktaları ve geçiş güzergahlarını kontrol altına alan Taliban, dün General Raşit Dostum’un villasını ele geçirdiğini duyurmuştu.

    Taliban'dan kaçarak sağ sola koşan insanların Kabil Havalimanı'ndaki kaçış anları izdiham oluşturdu.

    TİCARİ UÇUŞLAR DURDURULDU

    Birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ederken tahliye operasyonları Kabil Havaalanı'ndan yürütülüyor.

    Ülkede ticari uçuşlar askıya alınmış durumda.

    Kabil Havalimanı nda kaçış izdihamı #1

    HAVAYA ATEŞ AÇILDI

    Havaalanında yaşanan kaos anlarına ait görüntüleri kaydeden görgü tanığı, havalimanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice biniş kartlarının basıldığı dedikoduları üzerine, gidiş salonundaki kişilerin uçaklara doğru koşmaya başladığını ve adeta izdiham yaşandığını belirtti.

    İnsanların o anlarda çok çaresiz olduğunu ifade eden görgü tanığı, güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığını belirtti.

    BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

    Panik halindeki insanların hareketleri, çevrede bulunanların cep telefon kameralarına yansındı.

    Havalimanındaki insanların korkular içindeki bekleyişleri sürüyor.

    Kabil Havalimanı'nda kaçış izdihamı VİDEO

     

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