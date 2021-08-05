Afganistan sınırında Rusya-Özbekistan ortak tatbikatı devam ediyor

İki ülkenin askerleri, tatbikat kapsamında silahlı çeteleri tespit ederek imha etti. Tatbikat, 8 Ağustos'a kadar devam edecek.

Rusya ve Özbekitan tarafından Afganistan sınırındaki Tirmiz poligonunda başlatılan ortak askeri eğitim tatbikatı sürüyor.

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı'ndan, geçen hafta başlatılan tatbikatla ilgili açıklama geldi.

TATBİKATTA AKTİF DÖNEM

Açıklamaya göre, Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Tirmiz poligonunda Özbek silahlı kuvvetleri ve Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı'nda görev yapan Rus askerlerinin katılımıyla 30 Temmuz'da başlayan "Güney-2021" Rusya-Özbekistan ortak tatbikatı aktif dönemine girdi.

SİLAHLI ÇETELER İMHA EDİLDİ

Buna göre, tatbikata katılan Rus ve Özbek askerleri, ülkeye sızan silahlı çeteleri tespit ederek imha etme konusunu işledi.

Komutanlık tarafından yayınlanan görüntülerde de tatbikat kapsamında, Özbek ve Rus askerleri, zorlu coğrafi koşullarda askeri helikopterlerden halatlarla iniş yaparak, görev bölgesine intikal etti.

8 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Tatbikata katılan iki ülke askerleri, çeşitli engelleri geçerek 15 kilometrelik koşu yaparken, ayrıca dağlık arazide silahlı çetelerin tespitine yönelik keşif ve arama operasyonları gerçekleştirdi, düşmana pusu kurarak saldırı düzenledi.

8 Ağustos'a kadar sürecek tatbikata katılan Özbekistan ve Rusya silahlı kuvvetleri, tatbikat boyunca silahlı çeteleri tespit ederek imha etmeye yönelik askeri komuta, manevra, savunma ve saldırı becerilerini sergileyecek.

1500 ASKER, 200 ARAÇ...

Ortak tatbikata, her iki ülkeden 1500 asker 200 askeri araçla katılırken, Kırgızistan'daki Rus askeri üssünde görev yapan Su-25 savaş uçakları ve askeri helikopterler de destek veriyor.

TALİBAN İLE ÇATIŞMALARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ

Afganistan'ın kuzeyinde hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların artması ve Taliban'ın Orta Asya ülkeleriyle olan sınırların önemli bir kısmını ele geçirmesi üzerine, Afganistan ile sınırlarını pekiştirme kararı alan Özbekistan ve Tacikistan yönetimi, sınırda askeri tatbikatlar düzenliyor.

Afganistan'ın Özbekistan ile 144 kilometre, Tacikistan ile 1344 kilometre ortak sınırları bulunurken, son dönemde Taliban'ın saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri ile 500'den fazla Afgan vatandaşı Tacikistan'a, 100'den fazla Afgan askeri ise Özbekistan topraklarına sığınmıştı.