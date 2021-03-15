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Afganistan, Türkiye ve Rusya’da düzenlenecek barış görüşmelerine katılacak

Afganistan, Türkiye ve Rusya’da düzenlenecek barış görüşmelerine katılacak

Taliban ve Afganistan hükümeti arasındaki görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, Afganistan hükümeti hem Rusya hem Türkiye’de yapılacak iki görüşmeye de katılacağını belirtti.