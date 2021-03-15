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    Afganistan, Türkiye ve Rusya’da düzenlenecek barış görüşmelerine katılacak

    Taliban ve Afganistan hükümeti arasındaki görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, Afganistan hükümeti hem Rusya hem Türkiye’de yapılacak iki görüşmeye de katılacağını belirtti.
    • REUTERS
    • 15.03.2021 - 09:15
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    Afganistan, Türkiye ve Rusya’da düzenlenecek barış görüşmelerine katılacak

    Afganistan hükümeti tarafından barış görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.

    Hükümet, Türkiye'nin ev sahipliği yapmayı planladığı ABD tarafından desteklenen ve Rusya'nın düzenlediği iki farklı barış görüşmesine de katılacağını bildirdi.

    TÜRKİYE’DE GÖRÜŞME NİSAN AYINDA

    Alınan bilgilere göre Rusya destekli görüşmeler 18 Mart’ta planlandığı, Türkiye’deki görüşmelerin ise Nisan ayı içerisinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

    HÜKÜMET İKİ GÖRÜŞMELERE DE KATILACAK

    Afganistan Güvenlik Konseyi Danışmanı Hamdullah Mohib, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afganistan hükümeti hem Moskova'daki hem de Türkiye'deki görüşmelere katılacak.” ifadelerini kullandı.

    TALİBAN YORUM YAPMADI

    Moskova’dan kendilerine davet geldiğini aktaran Taliban sözcülerinden Mohammed Naeem ise, henüz katılıp katılmamak konusunda karara varmadıklarını açıklarken, Türkiye'de gerçekleştirilecek toplantılarla ilgili yorum yapmadı.

    Afganistan, Türkiye ve Rusya’da düzenlenecek barış görüşmelerine katılacak #1

    DURMA NOKTASINA GELDİ

    Katar’ın başkenti Doha kentinde Afganistan hükümeti ve Taliban arasında başlayan görüşmeler durma noktasına gelmişti.

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