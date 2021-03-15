- Haberler
- Dünya Haberleri
- Afganistan, Türkiye ve Rusya’da düzenlenecek barış görüşmelerine katılacak
Afganistan, Türkiye ve Rusya’da düzenlenecek barış görüşmelerine katılacak
- REUTERS
- 15.03.2021 - 09:15
Afganistan hükümeti tarafından barış görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.
Hükümet, Türkiye'nin ev sahipliği yapmayı planladığı ABD tarafından desteklenen ve Rusya'nın düzenlediği iki farklı barış görüşmesine de katılacağını bildirdi.
TÜRKİYE’DE GÖRÜŞME NİSAN AYINDA
Alınan bilgilere göre Rusya destekli görüşmeler 18 Mart’ta planlandığı, Türkiye’deki görüşmelerin ise Nisan ayı içerisinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
HÜKÜMET İKİ GÖRÜŞMELERE DE KATILACAK
Afganistan Güvenlik Konseyi Danışmanı Hamdullah Mohib, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afganistan hükümeti hem Moskova'daki hem de Türkiye'deki görüşmelere katılacak.” ifadelerini kullandı.
TALİBAN YORUM YAPMADI
Moskova’dan kendilerine davet geldiğini aktaran Taliban sözcülerinden Mohammed Naeem ise, henüz katılıp katılmamak konusunda karara varmadıklarını açıklarken, Türkiye'de gerçekleştirilecek toplantılarla ilgili yorum yapmadı.
DURMA NOKTASINA GELDİ
Katar’ın başkenti Doha kentinde Afganistan hükümeti ve Taliban arasında başlayan görüşmeler durma noktasına gelmişti.