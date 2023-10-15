Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem Afganistan'ın Herat kentinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Afganistan'da şiddetli bir depremin yaşandığını açıkladı.

Şiddeti 6.3

Yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Herat kentinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 8.2 kilometre derinliğinde olduğu ölçüldü.

Afganistan'da yaşanan depremler

Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz hafta yine batıda yer alan Herat şehrinde 6.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşanmıştı. Deprem sonrası yıkım veya can kaybı henüz bilinmiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)