Afganistan’da ABD askerlerine verilen bebek bulundu

Kabil Havalimanı’nda yaşanan kaos sırasında ABD askerlerine verilen ve bir daha bulunamayan Süheyl Ahmedi bebek, aylar sonra bulundu.

Afganistan’da, Taliban’ın başkent Kabil’e girip yönetimi ele geçirmesinin ardından, binlerce kişi ülkeyi terk etmek için Kabil Havalimanı’na akın etti.

O dönem 2 aylık olan Süheyl Ahmedi isimli bir bebek, binlerce kişinin Kabil Havalimanı'na girmeye çalıştığı esnada çitler üzerinden Amerikan askerlerine verildi. Süheyl Ahmedi bebeğin ABD askerlerine verildiği anlara ilişkin görüntüler, büyük yankı uyandırdı. Bebeğin ailesi, havalimanı içerisine girdiğinde Süheyl bebeği bulamadı.

AİLE TAHLİYE UÇAĞINA BİNDİRİLDİ

Süheyl'in ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Mirza Ali Ahmedi, annesi Süreyya ve diğer dört çocukları ABD'ye götürülmek üzere tahliye uçağına bindirildi. Aile, aylar boyunca Süheyl'in nerede olduğunu öğrenemedi. Kasım ayında Süheyl'in aranmasıyla ilgili bir haber yer aldı.

BEBEĞİ HAVALİMANINDA TAKSİ ŞOFÖRÜ BULDU

Bebeğin, Hamid Safi adında 29 yaşındaki bir taksi şoföründe olduğu anlaşıldı. Safi’nin, Süheyl bebeği havalimanında bir başına yerde yatar ve ağlarken bulduğu, aileyi bulamayınca bebeği evine, karısının ve çocuklarının yanına götürmeye karar verdiği öğrenildi.

BEBEĞİ TESLİM ETMEYİ REDDETTİ

Aile, Süheyl'e Muhammed Abed ismini verdi ve diğer çocuklarıyla beraber fotoğraflarını da Facebook sayfalarından yayınladı. Süheyl bebeğin nerede olduğunun öğrenilmesinin ardından, kuzeydoğudaki Bedahşan eyaletinde yaşayan dede Muhammed Kasım Razavi, bebeğin iadesini istemek için Kabil'e gitti. Safi, bebeği teslim etmeyi reddetti ve kendisinin ve ailesinin de ABD'ye tahliye edilmesini istedi.

MÜZAKERELER 7 HAFTA SÜRDÜ

7 haftalık müzakerelerin ve Safi'nin kısa bir süre gözaltına alınmasından sonra Taliban polisi, iki aile arasında bir anlaşma sağladı ve bebek cumartesi günü dedesine iade edildi.

“ADETA BİR DÜĞÜN GİBİ”

İadenin ardından ABD'de Michigan eyaletinde yaşayan aile, görüntülü aramayla çocuklarını gördü. Süheyl'in dedesi Razavi, "Kutluyoruz, dans ediyoruz, şarkı söylüyoruz. Adeta bir düğün gibi." dedi.

Kabil'de çaresiz aileler çocuklarını ABD askerlerine teslim ediyor - VİDEO ARŞİV