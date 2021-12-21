Afganistan’da, ABD protesto edildi

Ülkelerine yönelik uluslararası yardımların kesilmesini ve ABD’nin rezervleri dondurmasını protesto eden yaklaşık 600 kişi, ABD’nin büyükelçilik olarak kullandığı kampüse yürüdü.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, Abdulhak Kavşağı’nda toplanan yaklaşık 600 kişi, ellerindeki dövizlerle slogan atarak işgal döneminde ABD'nin büyükelçilik olarak kullandığı kampüse yürüdü.

Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından uluslararası yardımların kesilmesi ve rezervlerin dondurulması protesto edildi.

Taliban lehine sloganlar atan göstericiler, ABD ve uluslararası toplumun ülkeye yönelik yardımları kesmesine ve rezervleri dondurmasına tepki gösterdi.

“NEDEN PARAMIZI SERBEST BIRAKMIYORSUNUZ”

Tamamen erkeklerden oluşan göstericiler "Paramız hakkımızdır", "Halk açlığa karşı sesini yükseltiyor. Dondurulan paralarımızı verin","Dünya Afganistan'da insani facia yaşanmasını mı istiyor, neden paramızı serbest bırakmıyorsunuz.", "Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinin görmezden geldiği Afganlar mıyız", "Amerika'ya ölüm", "Afgan halkı ekonomik baskıya boyun eğmeyecek" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

“ABD AFGAN HALKINA HİÇBİR ŞEKİLDE ACIMIYOR”

Göstericiler adına basın açıklaması yapan Afgan Halk Hareketi Başkanı Şefik Ahmed Rahimi, dondurulan rezervlerin bir an önce serbest bırakılmasını ve uluslararası yardımların yeniden hayata geçirilmesini istediklerini belirterek şu ifadeler kullanıldı:

“ABD, Afgan halkına hiçbir şekilde acımıyor. Afganistan'a ekonomik baskı uyguluyor. Bize ait olan paraya el koydu. Böylece Afgan halkına diz çöktürmek istiyor. Afgan halkı ABD'nin bu baskısına asla boyun eğmeyecektir."





“PARALARIMIZI DONDURDULAR, ÜLKEMİZLE SAVAŞTILAR”

Protestoculardan 63 yaşındaki Ahmedullah Muhammedi, işsiz olduğunu belirterek ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomik durumumuz tamamen kötü halde. Kafirler bize zulüm ediyor. Paralarımızı dondurdular, ülkemizle savaştılar. Bizi çok büyük sıkıntılara soktular."





“ABD'NİN AFGAN HALKINA YAPTIĞI EKONOMİK ŞİDDETTİR”

Göstericilerden İhsanullah Niyazey, "ABD'nin Afgan halkına yaptığı ekonomik şiddettir. Bugün rezervlerimizin serbest kalması için protesto düzenliyoruz. Bu paraların en kısa sürede serbest bırakılarak Afganistan'daki ekonomik krize son verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

TALİBAN’IN KABİL’E GİRİŞİ İLE 10 MİLYAR DOLARLIK REZERV DONDURULDU

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin raporuna göre, Afganistan insani yardıma ihtiyaç duyan ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Taliban sonrası Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD, Taliban'ın Kabil'e girişinden iki gün sonra 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankası’nın yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu. Söz konusu gelişmeler, çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.

Taliban yetkilileri ise Afganistan'a yönelik uluslararası yardımları yeniden hayata geçirilmesini talep ediyor.