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    Afganistan’da art arda bombalı saldırı: 10 ölü

    Art arda düzenlenen bombalı saldırılar sivilleri hedef aldı. 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
    • AA
    • 02.06.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:38
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    Afganistan’da art arda bombalı saldırı: 10 ölü

    Afganistan’ın başkenti Kabil, art arda düzenlenen bombalı saldırıların hedefi oldu.

    Saldırlar hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanlığı sözcüsünün Yardımcısı Hamıd Ruşan, saldırıların Kabil'in Sar-i Kariz ve Golai Davahane bölgelerinde düzenlendiğini ifade etti.

    12 kişinin yaralandığı saldırıda, 10 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

    ÜSTLENEN OLMADI

    Ruşan, sivillerin hedef alındığı saldırıların insanlık suçu olduğunun altını çizdi.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Afganistan hükümeti yabancı güçlerin çekilmesinden başlamasından bu yana ülkede şiddet olaylarındaki artışa dikkat çekiyor

    Afganistan’da art arda bombalı saldırı: 10 ölü #1

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