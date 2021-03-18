Euro
8.9752
-0.17%
Dolar
7.4795
-0.21%
Altın
421.28
0.18%
Borsa
1.571
0.58%
Bitcoin
436.300
3.17%
EXEN Coin
13.50
3.52%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Afganistan’da askeri helikopter düştü

    Maydan Vardak vilayetinde, Afgan Hava Kuvvetlerine ait Mi-17 tipi askeri helikopter düştü. Kazada 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 18.03.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afganistan’da askeri helikopter düştü

    Afganistan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait Mi-17 tipi askeri helikopterin düştüğünü açıkladı.

    Kazanın, Maydan Vardak vilayetinin Behsud ilçesinde meydana geldiği söylendi.

    Meydana gelen kaza sonucu 4’ü mürettebat olmak üzere 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmezken, açıklamada kaza ile ilgili soruşturmaya başlandığı belirtildi.

    Afganistan’da askeri helikopter düştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir