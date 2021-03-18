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Afganistan’da askeri helikopter düştü
Maydan Vardak vilayetinde, Afgan Hava Kuvvetlerine ait Mi-17 tipi askeri helikopter düştü. Kazada 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
- AA
- 18.03.2021 - 09:43
- Güncelleme : 18.03.2021 - 09:58
Afganistan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait Mi-17 tipi askeri helikopterin düştüğünü açıkladı.
Kazanın, Maydan Vardak vilayetinin Behsud ilçesinde meydana geldiği söylendi.
Meydana gelen kaza sonucu 4’ü mürettebat olmak üzere 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmezken, açıklamada kaza ile ilgili soruşturmaya başlandığı belirtildi.