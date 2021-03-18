Afganistan’da askeri helikopter düştü

Maydan Vardak vilayetinde, Afgan Hava Kuvvetlerine ait Mi-17 tipi askeri helikopter düştü. Kazada 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait Mi-17 tipi askeri helikopterin düştüğünü açıkladı.

Kazanın, Maydan Vardak vilayetinin Behsud ilçesinde meydana geldiği söylendi.

Meydana gelen kaza sonucu 4’ü mürettebat olmak üzere 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmezken, açıklamada kaza ile ilgili soruşturmaya başlandığı belirtildi.