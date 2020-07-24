Afganistan'da, Ayasofya için şükür namazı kılındı

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması için "yeni bir fetih" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İslam alemi için dua edildi.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması, İslam aleminde sevinçle karşılandı.

Afganistan'ın birçok kentinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra bugün cuma namazı kılınacak olması dolayısıyla şükür namazı eda edildi.

Ülkenin en büyük kentlerinde Mezar-ı Şerif'teki Ravza-i Şerif Camisi'nde cuma namazı sonrası iki rekat şükür namazı kılındı.

ERDOĞAN VE İSLAM ALEMİ İÇİN DUA

Cami imamı cuma hutbesinde İslam alemi için bugünün çok önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar ibadete açılmasını yeni bir fetih olarak nitelendiren cami imamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam aleminin lideri ve savunucusu olduğunu kaydetti.

Namaz sonrası cemaat Erdoğan ve İslam alemi için dua etti.

Afganistan'da Ayasofya Camii Şerifi için şükür namazı kılındı VİDEO

ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR

Ülkenin başkenti Kabil ve Herat'ta da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla cuma namazına müteakip şükür namazı kılındı.

Öte yandan Afganistan Hac ve Evkaf Bakanlığı, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını ve bu kararın İslam dünyasına hayırlı ve bereketli olmasını temenni ettiklerini açıkladı.