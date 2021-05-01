Afganistan’da bombalı saldırı: 24 yaralı

Askeri üste bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda, 24 kişi yaralanırken 1 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinin Bagram ilçesinde, askeri üsteki camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

24 güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

“BOMBA CAMİ İÇİNE YERLEŞTİRİLDİ”

Görgü tanıkları, bombanın cami içerisine yerleştirildiğini ve 2 güvenlik görevlisinin hayatlarını kaybettiklerini öne sürdü.

Yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

LOGAR VİLAYETİNDE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Dün iftar saatlerinde, Logar vilayetinde bomba yüklü araç ile düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmiş, hükümet saldırıdan Taliban’ı sorumlu tutmuştu.