Afganistan’da bombalı saldırı: 8 ölü, 53 yaralı

Polis karakolunu hedef alan bombalı saldırı sonucu 8 kişi öldü 53 kişi yaralandı. Saldırı sonucu ev ve iş yerleri zarar gördü.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bombalı saldırı düzenlendi.

Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda bombalı araç polis karakolunu hedef aldı.

Herat Valisi Sayed Abdul Wahid Qatali tarafından yapılan açıklamada, polis karakolunu hedef alan saldırıda toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca 53 kişinin yaralandığı duyuruldu.

EVLER ZARAR GÖRDÜ

Ölü ve yaralılar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğunu bildiren Vali Qatali, patlamadan dolayı çevredeki ev ve iş yerlerinin de zarar gördüğünü aktardı.

Vali Qatali, enkaz altında mahsur kalanların olduğunu söyledi.

TALİBAN’I SUÇLADI

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı. Yerel yetkililer, saldırı için Taliban’ı suçladı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Ülkede şiddet ortamına son vermeye yönelik Afganistan hükümeti ve Taliban heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da başlatılan görüşmeler sürüyor.