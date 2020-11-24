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    Afganistan’da bombalı saldırılar: 17 ölü 50 yaralı

    Afganistan'ın Bamyan bölgesinde market alanında meydana gelen iki ayrı patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 22:19
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    Afganistan’da bombalı saldırılar: 17 ölü 50 yaralı

    Patlamalar, Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısındaki Bamyan bölgesinde bulunan market alanında iki ayrı patlama meydana geldi.

    17 ÖLÜ, 50 YARALI

    Yerel medya, patlama sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu.

    Henüz saldırıları üstlenen olmadı.

    Afganistan’da bombalı saldırılar: 17 ölü 50 yaralı-Video

    Afganistan’da bombalı saldırılar: 17 ölü 50 yaralı #1

    Afganistan’da bombalı saldırılar: 17 ölü 50 yaralı #2

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