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- Afganistan'da gazeteciye silahlı saldırı
Afganistan'da gazeteciye silahlı saldırı
- AA
- 06.05.2021 - 14:17
- Güncelleme : 06.05.2021 - 14:28
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, ulusal bir kanalda çalışan Nimet Revan adlı gazeteci Şehit Ahmet Veli kavşağında silahlı saldırıya uğradı.
Kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda Revan, hayatını kaybetti.
ÜSTLENEN OLMADI
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, olayle ilgili yaptığı basın açıklamasında saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkede, son zamanlarda meydana gelen suikast olaylarının hedefi gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurlarI ve güvenlik güçleri olmakta.
8 AYDA 10 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
Mart ayında da 3 kadın gazeteci silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.
Gazeteciler Koruma Kurumunca yapılan araştırmaya göre, ülke genelinde son 8 ayda yaklaşık 10 gazeteci öldürüldü.