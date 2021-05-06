Afganistan'da gazeteciye silahlı saldırı

Kimliği belirsiz şahıslar tarafından düzenlenen saldırıda, ulusal bir kanalda çalışan gazeteci hayatını kaybetti. Ülkede, mart ayında 3 kadın gazeteci öldürülmüştü.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, ulusal bir kanalda çalışan Nimet Revan adlı gazeteci Şehit Ahmet Veli kavşağında silahlı saldırıya uğradı.

Kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda Revan, hayatını kaybetti.

ÜSTLENEN OLMADI

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, olayle ilgili yaptığı basın açıklamasında saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede, son zamanlarda meydana gelen suikast olaylarının hedefi gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurlarI ve güvenlik güçleri olmakta.

8 AYDA 10 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Mart ayında da 3 kadın gazeteci silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Gazeteciler Koruma Kurumunca yapılan araştırmaya göre, ülke genelinde son 8 ayda yaklaşık 10 gazeteci öldürüldü.