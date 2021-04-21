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    Afganistan'da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırıldı

    Gece saatlerinde güvenlik güçlerinin konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.
    • AA
    • 21.04.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 09:50
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    Afganistan'da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırıldı

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de gece saatlerinde tehlikeli bir durum yaşandı.

    Güvenlik güçlerinin konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, Kabil'in Şehit Kavşağında şiddetli bir patlama sesinin duyulduğunu açıkladı.

    KONVOY HEDEF ALINDI

    Görgü tanıkları ise saldırganın bomba yüklü araçla, söz konusu kavşaktan geçen güvenlik güçlerine ait araç konvoyunu hedef aldığını öne sürdü.

    Görgü tanıkları saldırıda ölenlerin olduğunu, saldırının şiddetiyle bölgede bulunan birçok aracın hasar gördüğünü belirtti.

    CADDE, TRAFİĞE KAPATILDI

    Hedef alınan araçların istihbarat başkanlığı güvenlik birimine ait olması nedeniyle bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Afganistan'da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırıldı ViDEO

    Afganistan da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırıldı #1

    Afganistan da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırıldı #2

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