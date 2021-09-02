Afganistan'da halk, banka önlerinde yoğunluğa neden oldu

Afganistan'da halk, banka önlerinde yoğunluğa neden oldu

Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede halk, para çekebilmek için kuyruk oluşturdu. Bazı Afganlar, mülklerini satıp ülkeyi terk edeceğini söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de para arzında yetersizlik yaşanıyor.

Taliban'ın Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

BANKALARIN ÖNÜNDE KUYRUK

Hükümetin düşmesiyle dolarda yaklaşık yüzde 15 artış yaşanırken, birçok ürünün de fiyatı yükseldi.

Kabil'de bankaların bulunduğu Şehrinov Caddesi'nde banka önlerinde bekleyen Afganlar, ülkedeki ekonomik krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İNSANLAR SIRAYA DİZİLİYOR

Yüzlerce Afgan haftalık en fazla 20 bin Afgani (yaklaşık 200 dolar) çekebilirken, bazıları yeni hükümetin kurulmasıyla sorunların azalacağını düşünüyor.

Bankaların önünde Taliban'ın güvenlik önlemi aldığı, izdihamı önleme için insanları sıraya dizdiği görülüyor.

Afganistan'da banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu ViDEO

"PARA BEKLİYORUZ"

şçi Cevad Emini, son 2 gündür banka önüne geldiğini anlattı. İmkan bulması halinde Fransa'ya yerleşmek isteyen Emini, "Burada para bekliyoruz. İnsanlar paraları için geliyor. Maaşları ya da birikimlerini almak istiyorlar." dedi.

Emini, yetkililerin paralarını çekmek isteyen insanlara kötü davrandığını ifade ederek, "Halkı dövüyorlar. Bunun yanında, arkadaşlarına dostlarına içeri girip paralarını almaları için iltimas geçiyorlar." dedi.

"HALKIN ÇOĞUNLUĞU GİDECEKTİR"

Yurt dışına çıkmak için planları olduğunu aktaran Emini, "Kabil Havalimanı açılırsa mülklerimi satıp gideceğim. Eminim ki halkın çoğunluğu gidecektir." ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞUBELER KAPALIYDI"

Hindistan'da eğitim bilimleri öğrencisi Emin Cuyar da yaklaşık iki haftadır bankaların farklı şubelerinde sıra beklediğini belirterek, "Geçimimiz için para çekmeyi bekliyoruz. Maalesef bazı şubeler kapalıydı, açık bazı bankalar çok kalabalıktı." diye konuştu.

Cuyar, Afganistan'ın geleceğinden umutlu olduğunu ve eğitimini tamamlayıp bir gün halkına hizmet etmek istediğini söyledi. Cuyar, Afganistan'dan ayrılmak istemediğini sözlerine ekledi.

Esnaf Mervan Muhammedi ise Taliban'ın yönetime gelmesiyle güvenliğin sağlandığını ancak yeni kurulacak hükümetin artık ekonomiye yönelmesi gerektiğini söyledi.

"YENİ SİSTEM BİR AN ÖNCE DUYURULMALI"

Kendisine sıranın bir türlü gelmediğini ve bugün yeniden banka önüne geldiğini aktaran Muhammedi, "Kabil halkı birçok sorunla karşı karşıya. Halkın sorunlarının çözümü adına yeni sistemin bir an önce duyurulmasını istiyoruz." dedi.

Muhammedi, ülkenin geleceğinden umutlu olduğunu belirterek, başka bir ülkede yaşamak istemediğini aktardı.

Yeni Kabil Bankası yetkilileri, halkta panik havası olduğunu, sorunların kısa zamanda çözülmesi için tam kapasite çalıştıklarını vurguladı.

NAKİT SIKINTISI YAŞANIYOR

Yeni Kabil Bankası Müdürü Emir Hamza Baver, sosyal medyada halk arasında paralarının bankalarda korunamayacağı yönünde söylenti yayıldığını söyledi.

Halkın bankalara para yatırmaktan çekindiğini aktaran Baver, insanların paralarını evlerinde sakladıklarını ve bu nedenle nakit sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Baver, merkez bankasından temin edilecek paralarla sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtti.