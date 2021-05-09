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    Afganistan’da okulun önünde bombalı saldırı

    Bir okulun önünde yapılan bombalı saldırı, 100’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırı neticesinde 50 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
    • AA
    • 09.05.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 11:53
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    Afganistan’da okulun önünde bombalı saldırı

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de, bir okul hedef alındı.

    Daşt-i Barçi bölgesinde yer alan Seyid-ü Şüheda Okulu’nın önünde, iftar saatinde bombalı saldırı düzenlendi.

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırının önce bomba yüklü araçla ve ardından da bölgeye yerleştirilen iki ayrı bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

    YARALI SAYISI 100’Ü GEÇTİ

    Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini ifade etti.

    Ayrıca, yaralı sayısının 100’ü geçtiğini belirtti.

    SAVAŞ SUÇU OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ

    Saldırılardan Taliban’ı sorumlu tutan Aryen, eğitim merkezlerinin savaş dokunulmazlığına sahip ve bu saldırının savaş suçu olduğunu dile getirdi.

    TALİBAN SALDIRIYI KINADI

    Taliban tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile bağlantılarının olmadığı ve saldırının kınandığı ifade edildi.

    Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

    Afganistan’da okulun önünde bombalı saldırı #1

    ŞİDDET OLAYLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

    Afganistan hükümetine göre yaklaşık bir haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olaylarında arış yaşandı.

    Afganistan’da okulun önünde bombalı saldırı VİDEO

    Afganistan’da okulun önünde bombalı saldırı #2

    Afganistan’da okulun önünde bombalı saldırı #3

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