Bir okulun önünde yapılan bombalı saldırı, 100’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırı neticesinde 50 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, bir okul hedef alındı.

Daşt-i Barçi bölgesinde yer alan Seyid-ü Şüheda Okulu’nın önünde, iftar saatinde bombalı saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırının önce bomba yüklü araçla ve ardından da bölgeye yerleştirilen iki ayrı bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

YARALI SAYISI 100’Ü GEÇTİ

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Ayrıca, yaralı sayısının 100’ü geçtiğini belirtti.

SAVAŞ SUÇU OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ

Saldırılardan Taliban’ı sorumlu tutan Aryen, eğitim merkezlerinin savaş dokunulmazlığına sahip ve bu saldırının savaş suçu olduğunu dile getirdi.

TALİBAN SALDIRIYI KINADI

Taliban tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile bağlantılarının olmadığı ve saldırının kınandığı ifade edildi.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

ŞİDDET OLAYLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Afganistan hükümetine göre yaklaşık bir haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olaylarında arış yaşandı.

Afganistan’da okulun önünde bombalı saldırı VİDEO