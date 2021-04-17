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    Afganistan’da polis karakoluna bombalı saldırı

    Herat vilayetinde polis karakoluna düzenlenen saldırıda, 3 polis memuru hayatını kaybetti. Saldırının Taliban tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.
    • AA
    • 17.04.2021 - 10:45
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    Afganistan’da polis karakoluna bombalı saldırı

    Afganistan'ın istikrar arayışları sürerken, bölgeden patlama haberleri gelmeye devam ediyor.

    Ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir polis karakoluna, Taliban tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

    Herat Valisi Sayed Vahid Katali, patlama ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

    BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRILDI

    Bombalı saldırının Zindecan ilçesinin Bazar bölgesindeki polis karakoluna bomba yüklü araçla yapıldığı ifade edildi.

    Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği açıklandı.

    Katali ayrıca militanların dün gece Herat'ın Çaşt, Uba, Gülran, Kişk Kohne ilçelerine de silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

    BARIŞ KONFERASNLARI İSTANUL’DA YAPILACAK

    Konuyla ilgili Taliban tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

    Afganistan'da barışın tesisi için İstanbul'da 24 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde tarafların katılımıyla barış konferansı düzenlenecek.

    Afganistan’da polis karakoluna bombalı saldırı #1

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