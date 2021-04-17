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- Afganistan’da polis karakoluna bombalı saldırı
Afganistan’da polis karakoluna bombalı saldırı
- AA
- 17.04.2021 - 10:45
Afganistan'ın istikrar arayışları sürerken, bölgeden patlama haberleri gelmeye devam ediyor.
Ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir polis karakoluna, Taliban tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
Herat Valisi Sayed Vahid Katali, patlama ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı.
BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRILDI
Bombalı saldırının Zindecan ilçesinin Bazar bölgesindeki polis karakoluna bomba yüklü araçla yapıldığı ifade edildi.
Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği açıklandı.
Katali ayrıca militanların dün gece Herat'ın Çaşt, Uba, Gülran, Kişk Kohne ilçelerine de silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.
BARIŞ KONFERASNLARI İSTANUL’DA YAPILACAK
Konuyla ilgili Taliban tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
Afganistan'da barışın tesisi için İstanbul'da 24 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde tarafların katılımıyla barış konferansı düzenlenecek.