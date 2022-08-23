Petrol
97.13
0.67%
Euro
17.9861
0.04%
Dolar
18.094
0.16%
Altın
1.011
0.38%
Borsa
3062
0.00%
Bitcoin
388.440
-1.85%
BTXN Coin
5.53
-2.81%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Afganistan'da seller: 20 ölü 35 yaralı

    Logar eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
    • 23.08.2022 - 07:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afganistan'da seller: 20 ölü 35 yaralı

    Afganistan’ın Logar eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde binlerce ev kullanılamaz hale gelirken, tarım arazileri de zarar gördü.

    Afganistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (ANDMA) Sözcüsü Mohammad Nassim Haqqani tarafından yapılan açıklamada, "Logar eyaletinde meydana gelen sel felaketinde son 48 saatte 20 kişi öldü, 35 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

    Afganistan'da seller: 20 ölü 35 yaralı - VİDEO

    Taliban'dan yardım çağrısı

    İHA'nın aktardığına göre; Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Özellikle İslam ülkeleri ve insani yardım kuruluşlarının bulunduğu uluslararası örgütlere acilen kurbanlara yardım etmeleri için sesleniyoruz" dedi.

    Resmi olmayan verilere göre ise can kaybı ve yaralı sayının daha fazla olduğu düşünülüyor.

    Afganistan’ın Nagarpakar kentinde 15 Ağustos’ta meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

    Afganistan da seller: 20 ölü 35 yaralı #1

    Afganistan da seller: 20 ölü 35 yaralı #2

    Afganistan da seller: 20 ölü 35 yaralı #3

    Afganistan da seller: 20 ölü 35 yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi ülkenize ve parasına güvenin
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi ülkenize ve parasına güvenin

    Konya'da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi
    Yaşam

    Konya'da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi

    Görüş Bildir