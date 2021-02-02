Afganistan'da seyahat etmek için sahte korona testi kullanıyorlar

Ülkedeki zengin ailelerden hükümet yetkililerine kadar birçok kişinin, seyahat kısıtlamalarına takılmamak için sahte test sonucu edindiği ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlaması için 53 ülkeden giriş yapacak yolculardan koronavirüs testi istiyor.

Bu ülkeler arasında Afganistan da yer alıyor.

BAE, bu ülkeden gelen yolcuların bir kısmının ise sahte test sonucu taşıdığını tespit ederken; bazı yolcular sonuçların sahte olduğunu bilmediğini iddia etti.

Afganistan Sivil Havacılık İdaresi yöneticisi Mohammad Qasim Wafayeezada, geçtiğimiz yılın ekim ayında söz konusu vakaların ortaya çıkmaya başladığını anlattı.

"DURUM KÖTÜLEŞTİ"

Sahte test edinen yolcu sayısının giderek yükseldiğini belirten Mohammad Qasim Wafayeezada, "Durum kötüleşti. Bu kişiler gittikleri yerlerde teste tabi tutulduğunda pozitif sonuçlar karşılarına çıkıyor." ifadesini kullandı.

SAHTE TEST VEREN 5 HASTANE BELİRLENDİ

Afgan yetkili Qasim Wafayeezada da sahte test sonuçları verdiğinden şüphe duyulan 5 özel hastanenin tespit edildiğini bildirdi. Afganistan Devlet Başkanı Yardımcısı Amrullah Saleh ise Facebook hesabında özel laboratuvarların sahte test sonuçları verdiğini duyurdu.

Saleh, Afganistan'ın sağlık standartları konusundaki itibarının zedelendiğini belirterek bu laboratuvarları açığa çıkarmak için gizli görevlilerin faaliyet yürüttüğü uyarısında bulundu.

BAZI MERKEZLERİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Hükümet bunun üzerine birçok özel test merkezinin lisansını iptal etti ve Kabil Havalimanı'nın yalnızca 25 laboratuvarın vereceği sonuçları kabul edeceğini açıkladı.

TESTLER SU İLE YAPILIYOR

BBC tarafından yapılan araştırmaya göre, özellikle zengin ailelerin sahte test tercih ettiği belirtildi.

Bir laboratuvar teknisyeni, Afgan yetkililerin ve bazı milletvekillerinin, laboratuvara hiç uğramadan test sonucu edindiklerini ve bu sonuçları pasaportlarına işlettiklerini anlatarak "Laboratuvarlar bunu genellikle para için yapıyor. Bazen de nüfuz sahibi kişileri memnun etmek istiyorlar." diye konuştu.

Bir laboratuvar çalışanı da test için kişinin boğazından ve burnundan numune almak yerine su ile test yapıldığını anlattı.