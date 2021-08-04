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    Afganistan'da silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi

    Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi’nin evinin etrafında bombalı saldırı meydana gelmişti. Saldırı sonrası çıkan silahlı çatışmada yaralanan 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 00:01
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 00:11
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    Afganistan'da silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi

    Geçtiğimiz günlerde Afganistan’ın başkenti Kabil’de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi’nin evinin yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleşmişti ve saldırıda Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi hedef alınmıştı.

    Patlamanın ardından bölgede çatışma çıkmıştı. Yetkililer, çıkan silahlı çatışmada 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 11 sivilin ise yaralandığını aktardı. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği bölgeden en az 30 sivilin kurtarıldığı aktarıldı.

    Afganistan'da silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi VİDEO


    Afganistan da silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi #1

    "İNTİHAR SALDIRISIYDI"

    İç işleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise, güvenlik güçlerinin 3 saldırganı etkisiz hale getirmesi ile bölgede çatışmaların sona erdiğini aktardı.

    Mohammadi saldırının ardından bir video mesaj yayınlayarak, sağlık durumunun iyi olduğu belirterek, ''Bu akşam, teröristler tarafından evime bir intihar saldırısı düzenlendi. Olay neticesinde Allah’ın lütfu ile ailem ve ben zarar görmedik ama maalesef bir kaç korumam yaralandı” dedi.

    İNSANLAR SOKAKLARA ÇIKTI

    Patlamanın ardından Kabil'de yüzlerce sivil sokaklara dökülerek, tekbirler ve bayraklar eşliğinde Afganistan hükümetine desteklerini gösterdi. Göstericilerden biri yaptığı açıklamada, "Bütün dünya Afganistan'da olup bitenler konusunda sessiz kalmayı seçebilir ama biz artık sessiz kalamayız ve kalmayacağız da son nefesimize kadar güvenlik güçlerimizin yanında olacağız" dedi.

    Öte yandan saldırının Taliban tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Afganistan da silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi #2

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