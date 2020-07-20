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    Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 asker öldü 9 yaralı

    Taliban, Afgan ordusuna ait konvoya intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 asker hayatını kaybederken, 9 asker yaralandı.
    • İHA
    • 20.07.2020 - 23:32
    • Güncelleme : 20.07.2020 - 23:32
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    Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 asker öldü 9 yaralı

    Afganistan’ın Wardak kentinde Taliban tarafından Afgan ordusuna ait konvoya intihar saldırısı düzenlendi.

    Saldırıda 8 asker hayatını kaybederken, 9 asker yaralandı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Taliban üyesi saldırgan bomba yüklü bir kamyon ile Afgan ordusu konvoyuna intihar saldırısı düzenledi” denildi.

    Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 asker öldü 9 yaralı #1

    TALİBAN SALDIRIYI ÜSTLENDİ

    Taliban yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendi. Açıklamada, “Komando güçlerine ait konvoy Gazni vilayetinden görevden döndüğü sırada Sayed Abad ilçesindeki Shaniz bölgesinde hedef alındı” ifadeleri kullanıldı.

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