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    Afganistan’da Taliban’a yönelik hava saldırılarında 20 kişi öldü

    Afganistan'ın Taliban militanlarını hedef alan hava saldırılarında, sivillerin de bulunduğu en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.
    • AA
    • 05.06.2021 - 05:46
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    Afganistan’da Taliban’a yönelik hava saldırılarında 20 kişi öldü

    Afganistan ordusu Helman vilayetinde Taliban militanlarını hedef alan hava saldırıları düzenledi.

    Ordudan yapılan açıklamada, 20 militanın öldüğü belirtildi.

    TALİBAN, 30 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

    Açıklamada, saldırıda ölenler arasında "yağmalama" sırasında civarda bulunan "birkaç sivilin" de olduğu kaydedildi.

    Buna karşılık Taliban, ordunun düzenlediği hava saldırısında 30 kişinin öldüğünü ve hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu iddia etti.

    Afganistan’da Taliban’a yönelik hava saldırılarında 20 kişi öldü #1

    TALİBAN, SİVİLLERİ HEDEF ALMAKLA SUÇLADI

    Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afgan ordusunu sivilleri hedef almakla suçladı.

    Nahr Saraj bölgesinde telefon hatları çalışmadığı için yetkililere ulaşılamıyor.

    Afganistan’da Taliban’a yönelik hava saldırılarında 20 kişi öldü #2

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