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    Afganistan'da Taliban'ın kullandığı ABD'den kalan helikopter düştü: 3 ölü

    Kabil'de, Taliban'ın kullandığı ABD'den kalan bir helikopter eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada arızalanarak düştü.
    • 10.09.2022 - 21:18
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    Afganistan'da Taliban'ın kullandığı ABD'den kalan helikopter düştü: 3 ölü

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın kullandığı ABD'den kalan bir helikopter düştü.

    Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Black Hawk helikopterinin eğitim uçuşu sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle Ulusal Savunma Üniversitesinin kampüsüne düştüğü duyuruldu.

    3 kişi öldü

    Öğleden sonra meydana geldiği aktarılan kazada, 2 pilot ve 1 çalışanın hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

    Ne olmuştu

    AA'nın haberine göre; geçen yıl 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek Afganistan'ı kontrolü altına alan Taliban, bu süreçte önceki hükümete bağlı Afganistan ordusu ile girdiği çatışmalar sonucu helikopterler de dahil olmak üzere ABD yapımı birçok askeri aracı da ele geçirmişti.

    Afganistan da Taliban ın kullandığı ABD den kalan helikopter düştü: 3 ölü #1


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