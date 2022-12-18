Afganistan'da yakıt tankeri patladı: 19 ölü

Salang Tüneli'ne giren akaryakıt tankeri bir anda patladı. Bu etki ile çıkan yangın sırasında 19 kişi can verirken 32 kişi de yaralandı.

Afganistan’ın Parwan bölgesinde panik anları yaşandı.

Hindukuş Dağları’ndaki Salang Tüneli’ne giren bir akaryakıt tankerinde patlama yaşandı.

Yerel saatle 21.00 sıralarında yaşanan olayda patlamanın şiddetiyle yangın çıktı.

19 kişi öldü

Parwan Valiliği Sözcüsü Hikmetullah Şamim, can kaybının daha da artabileceğini belirterek, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını duyurdu.

Mahsur kalan kişiler kurtarıldı

Afganistan Sağlık Bakanı Qalandar Ibad ise yaralıların başkent Kabil, Baghlan ve Parwan'daki hastanelere sevk edildiğini ve tünelde mahsur kalan kişilerin kurtarıldığını açıkladı.

"Olay yerine 100 metre kadar yaklaşabildik"

Öte yandan, tünelde mahsur kalanlara yaklaşık 50 askerle yardım için gelen Komutan Mawlawi Abdulghafoor, “Salang’da gördüğünüz gibi acı bir olay yaşandı. Akaryakıt taşıyan araç yandı ve etrafındaki diğer araçlar da hasar gördü. Birçok kişi yaralandı. Tünel çatısı da çöktü. Olay yerine 100 metre kadar yaklaşabildik ve 18 yaralıyı çıkardık. Bölgede bulunan diğer birimlerin yardımıyla yaralıları hastanelere sevk ettik. Şu anda olay yerinin 200 metre uzağındayız ve yardıma devam edeceğiz” dedi.