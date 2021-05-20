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    Afganistan’da yola yerleştirilen bomba, sivillerin geçişi sırasında infilak ettirildi

    Sivilleri hedef alan bombalı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi ile 9 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 20.05.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 13:07
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    Afganistan’da yola yerleştirilen bomba, sivillerin geçişi sırasında infilak ettirildi

    Afganistan’dan sivilleri hedef alan bombalı saldırı haberleri gelmeye devam ediyor.

    Son olarak, ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinin Buşran bölgesinde yol kenarına konuşlandırılan bomba, sivilleri taşıyan araç geçtiği sırada infilak ettirildi.

    Helmand Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Zaman Hamdard, basına yaptığı açıklamada, saldırıda 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    “YABANCI GÜÇLER ÇEKİLİRKEN, ŞİDDET OLAYLARI ARTTI”

    Afganistan hükümetine göre yaklaşık 2 haftadır, yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

    Ayrıca, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonuna (UNAMA) göre, son zamanlarda en çok can kayıpları yol kenarına yerleştirilen bombaların patlatılması yüzünden yaşanıyor.

    Afganistan’da yola yerleştirilen bomba, sivillerin geçişi sırasında infilak ettirildi #1

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