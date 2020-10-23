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- Afganistan'daki askeri karakola Taliban saldırısı
Afganistan'daki askeri karakola Taliban saldırısı
Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda, 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
- AA
- 23.10.2020 - 12:21
- Güncelleme : 23.10.2020 - 12:30
Taliban militanları, Haşrud'un Dehmezeng bölgesinde bulunan askeri karakolu hedef aldı.
Haşrud ilçe Kaymakamı Celil Vatandost, militanların askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu.
20 ÖLÜ
Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirten Vatandost, 6 askerin de militanlar tarafından esir alındığını açıkladı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların son 24 saat içerisinde 24 vilayette saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.