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    Afganistan’daki kız öğrencilere, yükseköğretim de yasaklandı

    Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı, kız öğrencilerin üniversiteye gitmesini de yasakladı.
    • 20.12.2022 - 22:02
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    Afganistan’daki kız öğrencilere, yükseköğretim de yasaklandı

    Afganistan’da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı.

    Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

    "Kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur"

    Afganistan’daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayınlanan kararda, “Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz.” ifadeleri yer aldı.

    Karar öncesi

    İHA'nın haberine göre; karardan önce, üniversitelerde bulunan kız öğrenciler, erkek öğrencilerden ayrı oturması ve belli kılık kıyafet prosedürlerine uygun giyinmesi koşuluyla derslere katılabiliyordu.

    Afganistan’daki kız öğrencilere, yükseköğretim de yasaklandı #1


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