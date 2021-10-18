Euro
10.7359
-0.1%
Dolar
9.2556
-0.06%
Altın
526.9
0.1%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
578.028
2.69%
EXEN Coin
20.49
-2.52%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Afganistan'daki son Yahudi Simantov İstanbul'a geldi

    Afganistan'daki son Yahudi Simantov İstanbul'a geldi

    Kabil'de yaşarken ülkesinden tahliye edilen 62 yaşındaki Zebulun Simantov, Türkiye'nin yardımlarıyla İstanbul'a geldi.
    • AA
    • 18.10.2021 - 03:11
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 04:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde doğan ve başkent Kabil'de ikamet eden 62 yaşındaki Zebulun Simantov, ülkesinden bir süre önce tahliye edilmişti.

    Afganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Simantov, Türkiye'nin vize vermesi, Dışişleri Bakanlığının girişimleri ve yardımları sonucunda, Pakistan'ın başkenti İslamabad'tan hareket eden tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

    Afganistan'daki son Yahudi Simantov İstanbul'a geldi VİDEO

    AŞKENAZ HAHAMI KARŞILADI

    İstanbul Aşkenaz Hahamı Mendy Chitrik ile bazı yakınları tarafından karşılanan Simantov, özel araçla buradan ayrıldı.

    Afganistan daki son Yahudi Simantov İstanbul a geldi #1

    90 GÜNLÜK VİZESİ BULUNUYOR

    Simantov'un 90 günlük vizesinin bulunduğu ve bir süre İstanbul'da kalacağı öğrenildi.

    Afganistan daki son Yahudi Simantov İstanbul a geldi #2

    Afganistan daki son Yahudi Simantov İstanbul a geldi #3

    Afganistan daki son Yahudi Simantov İstanbul a geldi #4

    Afganistan daki son Yahudi Simantov İstanbul a geldi #5

    Afganistan daki son Yahudi Simantov İstanbul a geldi #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir