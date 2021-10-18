Kabil'de yaşarken ülkesinden tahliye edilen 62 yaşındaki Zebulun Simantov, Türkiye'nin yardımlarıyla İstanbul'a geldi.

Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde doğan ve başkent Kabil'de ikamet eden 62 yaşındaki Zebulun Simantov, ülkesinden bir süre önce tahliye edilmişti.

Afganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Simantov, Türkiye'nin vize vermesi, Dışişleri Bakanlığının girişimleri ve yardımları sonucunda, Pakistan'ın başkenti İslamabad'tan hareket eden tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Afganistan'daki son Yahudi Simantov İstanbul'a geldi VİDEO

AŞKENAZ HAHAMI KARŞILADI

İstanbul Aşkenaz Hahamı Mendy Chitrik ile bazı yakınları tarafından karşılanan Simantov, özel araçla buradan ayrıldı.

90 GÜNLÜK VİZESİ BULUNUYOR

Simantov'un 90 günlük vizesinin bulunduğu ve bir süre İstanbul'da kalacağı öğrenildi.