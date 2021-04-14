Afganistan'dan ABD yorumu: Çekilmesi iç savaşa neden olabilir

Halk Meclisi Başkanı Rahmani, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi için ülkedeki durumun müsait olmadığını söyledi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye hazırlanmasıyla ilgili Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani'den açıklama geldi.

Rahmani, Meclis'te yaptığı konuşmada, yabancı güçlerin belirli amaç için Afganistan'a geldiğini ve varlıklarının da özel bir görev icabı olduğunu belirtti.

"BÖYLE BİR DÖNEMDE ÇEKİLME..."

Yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi için ülkenin genel durumunun müsait olmadığını dile getiren Rahmani, Afganistan'da şu an şiddet olayının devam ettiğini ve böyle bir dönemde çekilmenin iş savaşa neden olabileceğini ifade etti.

Rahmani, yabancı güçlerin ülkeden yakın zamanda çekilmesi halinde Afganistan'ın bir kez daha uluslararası terörizmin yuvasına dönüşebileceği uyarısı yaptı.

"AKSİ TAKDİRDE GEÇMİŞİN ACI DENEYİMİ TEKRARLANACAK"

Rahmani, "Yabancı askerlerin geri çekilmesinin güvenlik, istikrar, barış ve demokrasinin gerçekleşmesi dahil olmak üzere uygun koşullara bağlı olacağına, aksi takdirde geçmişin acı deneyiminin tekrarlanacağına inanıyoruz." dedi.



Mir Rahman Rahmani

ABD'NİN ÇEKİLMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin 11 Eylül'e kadar askerlerini Afganistan'dan çekeceğini belirterek, çekilmeyi bugün NATO müttefikleriyle görüşeceklerini söylemişti.

Blinken, NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinden önce basına yaptığı açıklamada, ABD ve bazı müttefiklerinin 20 yıl önce 11 Eylül terör saldırılarının ardından Afganistan'a gittiğini hatırlatarak, bu ülkenin teröristler için bir yuva olmasını engellemek istediklerini ifade etmişti.

"NATO MÜTTEFİKLERİYLE YAKINDAN ÇALIŞACAĞIZ"

"Afganistan'da hedeflerimizi elde ettik. Şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı geldi." diyen Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç saat sonra çekilmeyle ilgili açıklama yapacağını, kendisinin de NATO müttefikleriyle konuyu görüşeceğini aktarmıştı.

Blinken, Afganistan'a birlikte girme ve birlikte çıkma ilkesini başta belirlediklerini hatırlatarak, "Güçlerimizin Afganistan'dan güvenli, itinalı ve koordineli çekilmesi konusunda (NATO müttefikleriyle) gelecek haftalarda ve aylarda çok yakından çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.