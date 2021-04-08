Afrika, aşı pasaportu fikrine sıcak bakmıyor

Aşıya erişimde zorluklara dikkat çeken Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, aşı pasaportuna karşı olduklarını bildirdi.

Uluslararası seyahatlerde aşı pasaportu gündeme geldi.

Bazı ülkeler pasaportun havacılık sektörünü yeniden eski günlerine kavuşturacağını savunurken, bazıları da projeye karşı çıkıyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü John Nkengasong, yoksul ülkelerin koronavirüs aşısına erişimde yaşadığı zorluklardan ötürü "aşı pasaportu" fikrine karşı olduklarını açıkladı.

"AŞI PASAPORTU OLAĞANÜSTÜ ADALETSİZLİKLER YARATACAK"

Africa CDC Direktörü Dr. Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, kıta ülkelerinin yeterli aşıya sahip olmadığını hatırlatarak aşıya sahip varlıklı ülkelerin, diğer ülkelerin vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirmesinin uygun olmayacağını söyledi.

Nkengasong, "Herhangi bir aşı pasaportu uygulaması olağanüstü adaletsizlikler yaratacak." ifadesini kullandı.

DSÖ'NÜN AŞI PASAPORTU AÇIKLAMASI

Öte yandan, Nkengasong, kıtada Seyşeller ve Morityus gibi ülkelerin sürü bağışıklığı için gereken aşıyı elde ettiklerini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, 6 Nisan'da, aşılamaların virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle henüz "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıklarını belirtmişti.

Bugüne dek 4 milyon 338 binden fazla koronavirüs vakasının kaydedildiği Afrika'da, yaklaşık 115 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.