Afrika Birliği, 270 milyon doz koronavirüs aşısı satın aldı

Kıtanın sağladığı aşıların 50 milyon dozu nisan ile haziran ayları arasında elde edilecek.

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, kıta ülkelerine dağıtılması için 270 milyon doz koronavirüs aşısı satın aldıklarını söyledi.

Ramaphosa, yaptığı yazılı açıklamada, 50 milyon dozu nisan ile haziran ayları arasında gelecek aşıların Afrika Birliğince kıta ülkelerine dağıtılacağını ifade etti.

AŞININ ALINDIĞI FİRMALAR

Toplamda kesinleşen 270 milyon dozluk siparişin Pfizer, AstraZeneca ve Johnson and Johnson şirketlerinden alınacağı bilgisini paylaşan Ramaphosa, Afreximbank'ın üye ülkelere aşıyı temin etmeleri için kredi verebileceğini aktardı.

TOPLAM ALINACAK MİKTAR 600 MİLYON DOZ

Aşıların geri kalan kısmının yıl içinde geleceğini belirten Ramaphosa, şirketlerle varılan anlaşmanın Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla elde edilecek 600 milyon doz aşıyı tamamlama rolü göreceğinin altını çizdi.

"YÜZDE 60 AŞILANMALI"

Şimdiye kadar 3,1 milyon vakanın görüldüğü kıtada, kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.