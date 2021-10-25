Afrika Birliği, Sudan'da askeri darbeye karşı çıktı

Birlik'ten yapılan açıklamada, sorunların itidalle çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Sudan'da yaşanan darbe girişimiyle ilgili dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği'nin ardından Afrika Birliği de (AfB), darbeye tepki gösteren açıklamada bulundu.

AfB, Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk ile bazı sivil yöneticilerin ordu tarafından gözaltına alınması sonrası Anayasal Bildirge'ye bağlı kalınması çağrısı yaptı.

İTİDAL ÇAĞRISI

Yazılı açıklamada, ülkede yaşanan mevcut gelişmelerin itidalle çözülmesi ve Anayasal Bildirge'ye bağlı kalınması çağrısı yapıldı.

Ayrıca tüm siyasi liderlerin serbest bırakılması ve insan haklarına saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

ORDUNUN DARBE GİRİŞİMİ

Sudan'da, sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

ELEKTRİK VE İNTERNET HATLARI KESİLDİ

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

HALKA ÇAĞRI: SOKAĞA İNİN

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan'da halk, darbe girişimine karşı sokakta ViDEO