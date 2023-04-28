Afrika Birliği, Sudan'daki siviller için yardım çağrısı yaptı AfB, komşu ülkelerin sivillerin geçişine sınırlarını açması gerektiğini vurguladı. Kalıcı ateşkesin sağlanmasının önemine değinildi.

AA

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu, Sudan'da çatışmaların ortasında kalan siviller için çağrıda bulundu.

Ülkeden çıkmak isteyenlere yardım eli uzatılması gerektiğini belirtildi.

Sudan'a komşu ülkelere çağrı

Komisyonun Addis Ababa ofisi, Sudan'a komşu ülkelerin ve uluslararası toplumun, çatışmaların yaşandığı ülkedeki sivillerin güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi.

"Endişeyle izlemeye devam ediyoruz"

Taraflara ateşkes çağrısının yinelendiği açıklamada, "Sudan'daki ölümcül çatışmaların ortasında kalan sivillerin durumunu endişeyle izlemeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Sınırlar sivillerin geçişine açılmalı"

Açıklamada, Komisyon Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın ifadelerine de yer verildi. Faki, Sudan'a komşu bölgesel ve küresel kuruluşlara seslenerek sınırların engelsiz şekilde sivillerin geçişine açılması çağrısı yaptı.

"Kalıcı ateşkes üzerinde anlaşma sağlanmalı"

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) ateşkes çağrısında bulunan Faki, şöyle dedi:

İhtiyaç sahibi Sudanlılara insani yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmak için derhal kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşma sağlanmalı.

Komisyonun ateşkes çağrısına Sudan ordusundan ve HDK'den henüz yanıt gelmedi. AfB, çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana orduya ve HDK'ye çok sayıda ateşkes çağrısı yapmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nın tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.