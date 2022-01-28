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    Afrika'da Ana fırtınası 75 can aldı

    Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Madagaskar’da etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle en az 75 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 02:29
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    Afrika'da Ana fırtınası 75 can aldı

    Afrika kıtasında etkili olan "Ana" tropik fırtınası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden oldu. Madagaskar’da en az 41 kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin kişinin fırtınanın neden olduğu seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

    MALAVİ

    Malavi'de en az 19 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanırken, bazı bölgeler afet bölgesi ilan edildi.

    Afrika da Ana fırtınası 75 can aldı #1

    MOZAMBİK

    Mozambik’te en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yetkililer gerçek can kaybı sayısının hala bilinmediğini ve 20 bin kişinin selden etkilendiğini ifade etti. Mozambik'in ulusal afet ajansı tahminlerine göre, Mozambik'te yaklaşık 3 bin evin kısmen, 600'den fazla evin ise tamamen yıkıldığı aktarıldı.

    Afrika da Ana fırtınası 75 can aldı #2

    BM MOZAMBİK'E PERSONEL GÖNDERİ

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Mozambik’te insani yardıma ihtiyaç duyacağını tahmin ettiği 45 bin kişiye yardım etmek için ülkeye personel yerleştirdiğini bildirdi.

    Afrika da Ana fırtınası 75 can aldı #3

    YENİ FIRTINA UYARISI YAPILDI

    Meteoroloji servisleri, Hint Okyanusu'nda önümüzdeki günlerde gerçekleşebilecek başka bir fırtına konusunda uyarıda bulundu.

    Afrika da Ana fırtınası 75 can aldı #4

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