Afrika'da koronadan bir yılda 190 bin kişi ölebilir

Afrika'da koronadan bir yılda 190 bin kişi ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü, önlemlerin yetersiz olması halinde Afrika'da 44 milyon kişinin virüse yakalanabileceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgını konusunda Afrika kıtası için kritik bir uyarı yaptı.

DSÖ, Afrika kıtasında koronavirüs salgınına karşı etkili önlemler alınmadığı takdirde bir yılda 83 ila 190 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

"83-190 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR"

DSÖ Afrika Bölge Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Kontrol altına alınması için tedbirler başarısız olursa Afrika'da 29-44 milyon kişi koronavirüse yakalanabilir ve 83-190 bin kişi ölebilir." ifadesi kullanıldı.

"HÜKÜMETLER PROAKTİF YAKLAŞIM BENİMSEMEZSE..."

Bu rakamların tahmin modeline dayalı bir araştırmada belirlendiği kaydedilen açıklamada, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti'nin, "Bölgedeki birçok hükümet tarafından proaktif yaklaşım benimsenmezse koronavirüs gelecek birkaç yılda hayatımızın bir demirbaşı olabilir. Test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor." çağrısına yer verildi.

VAKA SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELER

Afrika kıtasında koronavirüs görülen kişi sayısı 51 bin 698'e yükselirken, vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine oldu.