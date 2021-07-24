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- Afrika’da koronavirüs vaka sayıları 6 milyonu geçti
Afrika’da koronavirüs vaka sayıları 6 milyonu geçti
Kıtadaki toplam vaka sayısı 6 milyon 455 bin 740 olurken, 162 bin 863 kişi koronavirüse bağlı olarak yaşamını yitirdi.
- AA
- 24.07.2021 - 17:02
- Güncelleme : 24.07.2021 - 17:03
Afrika’da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artış gösteriyor.
Kıtayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı.
Toplam vaka sayısı sayısının 6 milyon 455 bin 740 olarak kayda geçti.
Koronavirüs verilerinin derlendiği ‘Worldometers’ internet sitesi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 162 bin 863 olarak açıkladı.
5 MİLYON 650 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ
İyileşenlerin sayısı 5 milyon 650 bin 803'e ulaştı.
En fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.
En fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.