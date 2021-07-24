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Afrika’da koronavirüs vaka sayıları 6 milyonu geçti

Afrika’da koronavirüs vaka sayıları 6 milyonu geçti

Kıtadaki toplam vaka sayısı 6 milyon 455 bin 740 olurken, 162 bin 863 kişi koronavirüse bağlı olarak yaşamını yitirdi.