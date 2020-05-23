Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

Kıtada salgın kaynaklı ölümler 3 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı 41 bin 473 oldu.

Koronavirüs salgını, Afrika'da kıtasında da etkisini gösteriyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 871 artarak 103 bin 933’e çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı 3 bin 183'e, iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 473’e ulaştı.

EN FAZLA VAKA KUZEY AFRİKA'DA

En fazla vaka görülen bölgeler arasında başı 32 bin 329 hastayla Kuzey Afrika çekerken, Batı Afrika'da 27 bin 769, Güney Afrika'da 21 bin 678, Doğu Afrika'da 11 bin 426 ve Orta Afrika’da 10 bin 731 olarak kaydedildi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 707, Cezayir'de 582, Güney Afrika'da 397, Nijerya'da 221, Fas'ta 197, Kamerun'da 159, Sudan'da 137’ye yükseldi.

GÜNEY AFRİKA, MISIR, CEZAYİR...

Vaka sayının en yüksek olduğu ülkeler, Güney Afrika (20 bin 125), Mısır (15 bin 786), Cezayir (7 bin 918), Fas (7 bin 332), Nijerya (7 bin 261) olarak sıralandı.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, kendi bölgelerinde en fazla vakaya rastlanan ülkeler oldu.

59 BİN 277 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Kıta genelindeki hastanelerde 59 bin 277 kişinin koronavirüs tedavisi sürüyor.

Eritre, Morityus ve Seyşellerde aktif koronavirüs vakası kalmazken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda’da şu an kadar ölüm rapor edilmedi.