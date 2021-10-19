Afrika'daki dörtlü zirve sonrası ortak bildiri yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki görüşmesi sonrası, dört liderin imzasıyla yayınlanan ortak bildiride DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşme sonrası dört liderin imzasıyla ortak bir bildiri yayınlandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bildiride DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı. Bildiride ayrıca, uluslararası topluma salgınla mücadelede vaatlerine uyma çağrısı yapıldı.