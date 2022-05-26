Afrika'dan maymun çiçeği aşısı uyarısı: Adil şekilde dağıtılsın

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, aşı dağıtımı konusunda adaletsizlik yaşanmamasını istiyor. Yapılan açıklamada, "Aşılar, en çok ihtiyaç duyulan yere gitmeli" denildi.

Afrika kıtası, koronavirüs aşısı uygulamasında geride kaldı.

Yeterli aşı elde edemeyen kıta, benzer durumu maymun çiçeği virüsüne karşı yaşamak istemiyor.

Afrika Birliği'nin halk sağlığı kuruluşu olan Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), koronavirüs salgını sırasında daha zengin uluslar tarafından aşı istifleme gibi uygulamaların, mevcut maymun çiçeği salgını ile tekrarlanmamasını umuyor.

"Kimin satın alabileceğine göre dağıtılmamalı"

Africa CDC Direktörü Yardımcısı Ahmed Ogwell Ouma, "Aşılar, kimin satın alabileceğine göre dağıtılmamalı. Riske dayalı olarak, en çok ihtiyaç duyulan yere, adil bir şekilde gitmeli." dedi.

Ogwell Ouma'nın açıklaması, Güney Afrikalı hastalık uzmanlarının dünya çapında maymun çiçeğine karşı toplu aşı kampanyalarına ihtiyaç olmadığını düşündüklerini ve diğer ölümcül enfeksiyonlar için aşılara öncelik verilmesi gerektiğini söylemelerinin ardından geldi.

"Deneyimleri paylaşmaktan mutluluk duyarız"

Afrika'nın geçmişte maymun hastalığı salgınlarının üstesinden gelmek için çiçek aşıları kullandığını belirten Ogwell Ouma, aşıların en fazla risk altında bulunanlardan esirgenmemesi gerektiğini ifade etti.

Reuters'ın haberine göre, aynı yetkili, önceliğin sağlık çalışanlarına verilmesi gerektiğini de vurguladı.

Ogwell Ouma, maymun çiçeği virüsüne işaret ederek, "Bununla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Bilgi, deneyim ve becerileri şu anda maymun çiçeği görülen ülkelerle paylaşmaktan mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

Afrika ülkelerinde endemik

Genellikle hafif bir viral enfeksiyon olan maymun çiçeği; Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Nijerya gibi Afrika ülkelerinde endemik olarak biliniyor.

Ancak, mayıs ayının başından bu yana, çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere en az 19 ülkede 200'den fazla şüpheli ve doğrulanmış virüs vakasının tespit edilmesi nedeniyle küresel ölçekte alarm verildi.

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle şu ana kadar ölüm bildirilmedi.